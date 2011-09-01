Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
73
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
14'
80
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
84
-
Мязин
Андрей Мязин
55
Запасные
-
Чигу
Дани Чигу
-
Чулум
Милан Чулум
-
Тонев
Никола Тонев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Волков
Максим Волков
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Поворов
Максим Поворов
81
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
53
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
59
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
86'
90
Запасные
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Леманж
Абдель Леманж
-
Гуженда
Петр Гуженда
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Дудченко
Константин Дудченко