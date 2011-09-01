КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
40'
66'
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
42
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
83
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
78
-
Кобялко
Антон Кобялко
70
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
66
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
74
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Базанов
Алексей Базанов
82
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Чадов
Вячеслав Чадов