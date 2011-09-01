Луч
мин
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Кусов
Алан Кусов
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
46
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
51
-
Славнов
Роман Славнов
16
Запасные
-
Федоров
Максим Федоров
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Базаев
Георгий Базаев
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
74
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
83
-
Зинин
Илья Зинин
62
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Делькин
Артем Делькин
51
Запасные
-
Шалин
Сергей Шалин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Гацко
Андрей Гацко