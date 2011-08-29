Факел
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
46
-
Герасименко
Олег Герасименко
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
77
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Клопков
Денис Клопков
89'
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Хабаров
Сергей Хабаров
-
Аброскин
Александр Аброскин
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
70
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
34
-
Суродин
Руслан Суродин
67
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
Запасные
-
Балов
Рустам Балов
-
Олейник
Александр Олейник
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко