Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90'
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
75
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
22'
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
61
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Роденков
Юрий Роденков
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
9'
73
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Бочков
Андрей Бочков
87
-
Шатов
Олег Шатов
90'
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
64
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Сикимич
Предраг Сикимич