Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Васильев
Алексей Васильев
46
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
87
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
11'
84
Запасные
-
Большаков
Денис Большаков
-
Рылов
Артур Рылов
-
Еркин
Александр Еркин
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
90
-
Булыга
Виталий Булыга
79
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
83'
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
53
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
66
Запасные
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Канаев
Михаил Канаев