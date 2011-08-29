Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Чулум
Милан Чулум
63
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
27
-
Кротов
Вячеслав Кротов
90
Запасные
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Матяш
Станислав Матяш
Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
89
-
Байрыев
Азат Байрыев
12'
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
61'
72
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
84
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
67'
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
27'
90'
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
68
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Денисов
Александр Денисов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Петраков
Юрий Петраков