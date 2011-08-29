Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
87
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
64'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
70
-
Кулешов
Юрий Кулешов
45'
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
63
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Дутов
Александр Дутов
-
Панченко
Кирилл Панченко
Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
60
-
Гончаров
Станислав Гончаров
61
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
37'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
76
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
66'
72'
90
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Чадов
Вячеслав Чадов