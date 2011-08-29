СКА-Хабаровск
мин
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
67
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
55'
73
-
Трусевич
Максим Трусевич
84
-
Луценко
Евгений Луценко
50
-
Никифоров
Владислав Никифоров
5'
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Киселев
Антон Киселев
-
Запояска
Вячеслав Запояска
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
58
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
53
-
Зимарев
Максим Зимарев
58
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Делькин
Артем Делькин
66
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Малышев
Валерий Малышев