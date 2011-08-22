Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Беляев
Максим Беляев
15'
53'
83'
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
62
-
Зимарев
Максим Зимарев
63
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
76
-
Малышев
Валерий Малышев
46
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Делькин
Артем Делькин
-
Гацко
Андрей Гацко
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
74
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
61'
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
29'
67
-
Кобялко
Антон Кобялко
85
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
-
Сердюков
Сергей Сердюков