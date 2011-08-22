Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
63
-
Федорив
Владимир Федорив
65
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
76
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
62
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Булат
Виктор Булат
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тонев
Никола Тонев
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
83
-
Матяш
Станислав Матяш
58
-
Кротов
Вячеслав Кротов
86
Запасные
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чулум
Милан Чулум
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин