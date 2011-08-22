Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
89
-
Фомичев
Александр Фомичев
46
-
Байрыев
Азат Байрыев
32'
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
65
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
76
-
Юнузович
Эдин Юнузович
7'
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Денисов
Александр Денисов
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Петраков
Юрий Петраков
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
46
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Козлов
Антон Козлов
61
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
71
Запасные
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Плопа
Максим Плопа
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков