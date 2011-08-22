Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
46
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
46
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
62
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
67
Запасные
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
8'
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Васильев
Алексей Васильев
689
-
Стеклов
Вадим Стеклов
85
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
78'
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
15'
33'
90
Запасные
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Рылов
Артур Рылов
-
Положани
Артим Положани