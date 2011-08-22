Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
86
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
41'
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
65
Запасные
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Кленкин
Данил Кленкин
Химки
мин
-
Каракин
Александр Каракин
83
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
9'
79
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
89
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Говоров
Андрей Говоров
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников