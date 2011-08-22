Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
45'
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
83
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шатов
Олег Шатов
77
-
Петрович
Бранимир Петрович
82
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
66
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Факел
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
85'
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
64
-
Гицелов
Петр Гицелов
81
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Аброскин
Александр Аброскин