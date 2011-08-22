Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
72'
78
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Земченков
Виктор Земченков
84'
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
78
-
Балов
Рустам Балов
60
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
Запасные
-
Суродин
Руслан Суродин
-
Олейник
Александр Олейник
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
77
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
45'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
82
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Нечаев
Александр Нечаев