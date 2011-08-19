Торпедо
мин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Шалин
Сергей Шалин
78
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
51
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
62
-
Делькин
Артем Делькин
64
Запасные
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Петров
Александр Петров
-
Гацко
Андрей Гацко
Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
27'
56
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
46
-
Панченко
Кирилл Панченко
29'
76
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
64
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Жестков
Максим Жестков