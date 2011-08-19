Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
77
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
67
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
60
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
63
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
-
Леманж
Абдель Леманж
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Лапин
Иван Лапин
76
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
90
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
46
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Козлов
Антон Козлов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
37'
62'
65'
74
-
Роденков
Юрий Роденков
64
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков