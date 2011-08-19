Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
46
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
67
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
46
-
Сорокин
Валерий Сорокин
71
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
82
-
Чернышов
Игорь Чернышов
6'
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Васильев
Алексей Васильев
21'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
10'
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
89
Запасные
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Положани
Артим Положани
-
Еркин
Александр Еркин