Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
46
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
50'
81'
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
63'
78
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Шатов
Олег Шатов
48'
58'
82
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
71
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
59
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
60
-
Воронкин
Артем Воронкин
7'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
70
Запасные
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов