Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
12'
73
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90'
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
90
Запасные
-
Кулешов
Владимир Кулешов
Факел
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
78
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
17
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
61'
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
55
Запасные
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Клопков
Денис Клопков
-
Хабаров
Сергей Хабаров
-
Аброскин
Александр Аброскин