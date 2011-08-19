Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
80
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
75
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
59
Запасные
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
-
Колесников
Андрей Колесников
Луч
мин
-
Кусов
Алан Кусов
19'
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
61'
79
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Стрелков
Игорь Стрелков
65
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Алхазов
Александр Алхазов