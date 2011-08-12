Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
42'
66
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
22
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
78
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
56
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
22
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
86
-
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
-
Данцев
Александр Данцев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Заболотный
Антон Заболотный