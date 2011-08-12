Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
61
-
Григорян
Роман Григорян
12'
88
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Архипов
Антон Архипов
55
-
Дудченко
Константин Дудченко
52
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Саркисов
Артур Саркисов
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
80
-
Житников
Алексей Житников
87
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
67
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Хабаров
Сергей Хабаров