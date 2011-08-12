Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Маслов
Сергей Маслов
34
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Мамонов
Антон Мамонов
Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
80
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
73
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
62
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Денисов
Александр Денисов
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович