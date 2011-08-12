Торпедо
мин
-
Сергеев
Артем Сергеев
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
80
-
Васильев
Алексей Васильев
55
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
83'
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
66
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Рылов
Артур Рылов
-
Еркин
Александр Еркин
Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
58
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
81'
87
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
64'
76
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Чадов
Вячеслав Чадов