Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
27'
50
-
Печник
Андрей Печник
61
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
1'
77
-
Кротов
Вячеслав Кротов
84
Запасные
-
Тонев
Никола Тонев
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Матяш
Станислав Матяш
Торпедо
мин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
25
-
Цуканов
Сергей Цуканов
68
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Макиев
Валерий Макиев
53
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
15'
90
-
Малышев
Валерий Малышев
63
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Шалин
Сергей Шалин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Петров
Александр Петров