Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
83
-
Славнов
Роман Славнов
83
-
Стрелков
Игорь Стрелков
65
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кусов
Алан Кусов
-
Оганян
Карэн Оганян
Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
77
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
57
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
87
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Степанец
Павел Степанец
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк