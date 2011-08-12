СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
62
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
76
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
46'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
64
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Трусевич
Максим Трусевич
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
89
-
Друзин
Алексей Друзин
82
-
Коронов
Игорь Коронов
87
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
60'
69
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Кожанов
Олег Кожанов