Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
34'
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
18'
85
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
58
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
73
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Миносян
Артур Миносян
-
Балов
Рустам Балов
Оренбург
мин
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Кленкин
Данил Кленкин
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
46
Запасные
-
Гончаров
Александр Гончаров
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов