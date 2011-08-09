Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
69
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
25'
56
-
Корытько
Владимир Корытько
6'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
67'
75
-
Архипов
Антон Архипов
57'
79
Запасные
-
Филатов
Николай Филатов
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Гуженда
Петр Гуженда
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Дудченко
Константин Дудченко
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
71
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Романенко
Владимир Романенко
76
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
61
-
Мамтов
Хасан Мамтов
43'
85
Запасные
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов