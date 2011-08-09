Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
77
-
Герасименко
Олег Герасименко
57
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
84
Запасные
-
Асютин
Иван Асютин
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Хабаров
Сергей Хабаров
Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
78
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
49'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
80
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Денисов
Александр Денисов
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович