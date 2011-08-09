Балтика
мин
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
66
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
62
-
Роденков
Юрий Роденков
46
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Завалий
Иван Завалий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Козлов
Антон Козлов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
4'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
64
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
57
-
Чадов
Вячеслав Чадов
36
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Булат
Виктор Булат
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька