СКА-Хабаровск
мин
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
73
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Киселев
Антон Киселев
45
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
77
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
24'
59'
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
50'
83
-
Никифоров
Владислав Никифоров
61'
90
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Яркин
Александр Яркин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Радченко
Александр Радченко
Мордовия
мин
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Рогов
Максим Рогов
65
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
80
-
Пазин
Андрей Пазин
85
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
70
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
6'
8'
53'
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Жестков
Максим Жестков