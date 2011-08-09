Луч
мин
-
Кусов
Алан Кусов
78
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Свежов
Виктор Свежов
70
-
Славнов
Роман Славнов
64
-
Стрелков
Игорь Стрелков
83
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Котляров
Александр Котляров
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Базаев
Георгий Базаев
-
Оганян
Карэн Оганян
-
Алхазов
Александр Алхазов
КАМАЗ
мин
-
Мустафин
Рифат Мустафин
18
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
66
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
77
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
75
Запасные
-
Жутанов
Манас Жутанов
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Сердюков
Сергей Сердюков