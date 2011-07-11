Луч
мин
-
Васильев
Дмитрий Васильев
46
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Славнов
Роман Славнов
38'
90
Запасные
-
Алхазов
Александр Алхазов
СКА-Хабаровск
мин
-
Друковский
Владимир Друковский
61
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
59
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Яркин
Александр Яркин
-
Купчин
Антон Купчин