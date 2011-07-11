Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
4'
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
20'
89'
90
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
45'
74
-
Намашко
Александр Намашко
55
-
Рылов
Артур Рылов
53
-
Еркин
Александр Еркин
45
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Большаков
Денис Большаков
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Завалий
Иван Завалий
46
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
46
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
32
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
77
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Майкич
Даниель Майкич
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Роденков
Юрий Роденков