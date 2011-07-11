Факел
мин
-
Рустан
Дэнис Рустан
61
-
Герасименко
Олег Герасименко
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Логуа
Ираклий Логуа
78
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Козлов
Андрей Козлов
Химки
мин
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
54
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Говоров
Андрей Говоров
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
88'
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
71
Запасные
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Романенко
Владимир Романенко