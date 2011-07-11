Оренбург
мин
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Лабутин
Антон Лабутин
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
84
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
76
-
Олейник
Александр Олейник
61
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
65
Запасные
-
Баранов
Алексей Баранов
-
Дымов
Сергей Дымов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
76
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
88
-
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
-
Печенкин
Павел Печенкин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Лунгу
Чисамба Лунгу