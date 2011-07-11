Динамо
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
46
-
Димидко
Александр Димидко
74
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
80
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
81
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Темников
Иван Темников
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Каньенда
Исо Каньенда
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Ндри
Алли Ндри
73
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
63
-
Корытько
Владимир Корытько
50'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
88
-
Саркисов
Артур Саркисов
61
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Архипов
Антон Архипов