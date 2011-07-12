КАМАЗ
мин
-
Мустафин
Рифат Мустафин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
75
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
70'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
86
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Кренделев
Александр Кренделев
Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
47'
90
-
Рогов
Максим Рогов
80
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
71'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
53
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Дутов
Александр Дутов