Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Перов
Андрей Перов
52
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
68
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
59
-
Антипенко
Александр Антипенко
42
Запасные
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Мордовия
мин
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
78
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
67
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
61
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
7'
90
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Асеведо
Герсон Асеведо