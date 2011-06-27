Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Намашко
Александр Намашко
58
-
Рылов
Артур Рылов
54
-
Еркин
Александр Еркин
49'
69
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Положани
Артим Положани
Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Фомин
Семен Фомин
81
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Семенов
Иван Семенов
70
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Делькин
Артем Делькин
44'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
64
Запасные
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Петров
Александр Петров