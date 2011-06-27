Факел
мин
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
75
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
64
-
Логуа
Ираклий Логуа
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
82
-
Аброскин
Александр Аброскин
59
Запасные
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Свириденко
Павел Свириденко
-
Козлов
Андрей Козлов
Енисей
мин
-
Булат
Виктор Булат
57
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
86
-
Сурнев
Роман Сурнев
66
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс