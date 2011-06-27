Черноморец
мин
-
Есиков
Павел Есиков
46
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
82
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
45'
90'
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Балов
Рустам Балов
63
-
Суродин
Руслан Суродин
46
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
Запасные
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Миносян
Артур Миносян
-
Окорочков
Валентин Окорочков
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Григорян
Роман Григорян
62
-
Корытько
Владимир Корытько
72'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
70
-
Саркисов
Артур Саркисов
11'
75
Запасные
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко