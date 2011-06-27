Урал
мин
-
Печенкин
Павел Печенкин
46
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
58
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
70
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
62
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
71
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
50
-
Славнов
Роман Славнов
7'
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Алхазов
Александр Алхазов