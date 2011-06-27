Оренбург
мин
-
Дымов
Сергей Дымов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
76
-
Малых
Андрей Малых
18'
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
42
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
60
-
Олейник
Александр Олейник
46'
77
Запасные
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Баранов
Алексей Баранов
-
Иванов
Николай Иванов
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Киселев
Антон Киселев
68
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Купчин
Антон Купчин
29
-
Семенов
Алексей Семенов
73
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
7'
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
50'
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
88'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
84
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Яркин
Александр Яркин
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Трусевич
Максим Трусевич