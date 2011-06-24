Волгарь
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Перов
Андрей Перов
57
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
67
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
68
-
Антипенко
Александр Антипенко
33
Запасные
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Волков
Максим Волков
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
КАМАЗ
мин
-
Мустафин
Рифат Мустафин
87
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
70
-
Бреев
Сергей Бреев
83
-
Коронов
Игорь Коронов
54'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
77
Запасные
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Кобялко
Антон Кобялко