Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
81
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
81
-
Майкич
Даниель Майкич
68
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
16'
90
Запасные
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Роденков
Юрий Роденков
Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Фомин
Семен Фомин
6'
90
-
Макиев
Валерий Макиев
46
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
85
-
Малышев
Валерий Малышев
25'
69'
90
-
Делькин
Артем Делькин
76
Запасные
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Петров
Александр Петров
-
Гацко
Андрей Гацко