Химки
мин
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
68
-
Воронкин
Артем Воронкин
88
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Говоров
Андрей Говоров
11'
62
-
Мамтов
Хасан Мамтов
71
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
Енисей
мин
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
46
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
77
-
Коробкин
Валерий Коробкин
46
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
72
Запасные
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
-
Ситдиков
Раис Ситдиков